Sardegna: in vendita i biglietti aerei per i voli in continuità territoriale targati Volotea

- Dalla tarda mattinata di oggi è possibile prenotare i biglietti aerei relativi ai voli in continuità territoriale dai tre aeroporti sardi di Cagliari, Alghero e Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate. I titoli di viaggio possono essere acquistati online, nelle biglietterie o nelle agenzie di viaggio. Questi i costi: 39 euro (tasse escluse) per Roma e 47 (tasse escluse) per Milano. Il servizio partirà da domani, venerdì 15 ottobre, e sempre da domani e fino domenica 17, gli scali sardi verranno collegati con Roma Fiumicino e Milano Linate con due voli giornalieri. A partire da lunedì 18 ottobre i voli entreranno a pieno regime e arriveranno fino ad un massimo di 266 a settimana. Volotea erogherà il servizio fino al 14 maggio del 2022. (Rsc)