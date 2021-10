Sardegna: tamponi gratis con green pass da domani alla stazione di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla stazione ferroviaria di Cagliari riprende da domani, venerdì 15 ottobre, il servizio gratuito di tamponi antigenici promosso da Comune e Croce rossa italiana. Sarà possibile effettuare il test anti-Covid (che, in caso di esito negativo, servirà per ottenere il green pass) entro il prossimo 31 dicembre, data fissata per il termine del servizio. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che ha sottolineato come quella che prenderà il via alla Stazione ferroviaria del capoluogo sardo sia "un'opportunità per tutti coloro che non possono fare il vaccino e per coloro che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione". Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che prende il via proprio in concomitanza con l'obbligo di green pass, da domani, nei posti di lavoro. Truzzu, che ha comunque rinnovato l'invito di andare a vaccinarsi nel centro in funzione alla Fiera anche senza prenotazione, ha spiegato come sia stato necessario l'intervento del Comune (che ha finanziato l'operazione tamponi con 50mila euro) "per evitare che alcuni comparti produttivi possano rallentare o fermarsi in un momento di necessaria ripresa. In questi mesi in Comune abbiamo ricevuto appelli e richieste da parte di soggetti fragili che, senza il vaccino, non potevano fare sport o vita sociale salvo sottoporsi ai tamponi a pagamento". I tamponi saranno gratuiti. Fino al 30 settembre, data di termine della precedente iniziativa, sono stati fatti alla stazione 40mila tamponi. Il servizio è aperto anche ai non residenti e sarà disponibile lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14 e il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 19. Sarà necessario avere con sé il codice fiscale. (Rsc)