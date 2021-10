Cgil: Panini, Comune Napoli parteciperà a manifestazione sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli, medaglia d'oro al valor militare per essere stata - con le Quattro giornate - la prima città in Europa ad essersi liberata con le proprie mani ed il proprio sangue dall'occupazione nazifascista, parteciperà ufficialmente alla manifestazione nazionale promossa dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil per sabato". Lo ha affermato l'assessore Enrico Panini: "Di quell'appuntamento condividiamo l'immediatezza della risposta all'aggressione squadrista alla sede della Cgil nazionale, l'obiettivo irrinunciabile sintetizzato in "Mai più fascismi", la necessità di risposte urgenti e puntuali su lavoro, partecipazione, democrazia. Siamo certi, con questa nostra presenza, di rappresentare la città di Napoli a pochi giorni dal passaggio delle chiavi al nuovo sindaco, Gaetano Manfredi". (Ren)