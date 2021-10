Trasporti: Giovannini, Cilento? Alta velocità non è risposta ad ogni richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nodo Cilento "il dibattito è molto aperto", ma "attenzione perché l'Alta velocità è una filosofia, un'impostazione, che non può essere vanificata mettendo fermate in tutti i luoghi". Lo ha detto ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'evento "I grandi investimenti in Italia. Il caso del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria" organizzato dal Forum Diseguaglianze Diversità. "Non tutte le richieste possono essere risolte unicamente con l'Alta velocità", piuttosto anche con "investimenti nella rete nel suo complesso", ha aggiunto. (Rin)