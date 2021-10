Whirlpool: Rappa (Fiom Campania), domani prima udienza al Tribunale di Napoli per condotta antisindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo fermi al fatto che a Napoli si possano fare lavatrici, il Governo ha predisposto un piano di reindustrializzazione sul quale non abbiamo alcun pregiudizio, ma neanche abbiamo visto ancora nulla di concreto. Intanto domani saremo al Tribunale di Napoli per la prima udienza intentata contro la Whirlpool per comportamento antisindacale", lo dice Rosario Rappa segretario della Fiom Campania ai microfoni di "Barba e capelli" su Radio Crc.(Ren)