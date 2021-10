Sardegna: Confartigianato, 40 milioni di euro per sostenere impresa femminile anche nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 39 mila le imprenditrici donne in Sardegna, cresciute, tra il 2019 e 2021, dello 0,1 per cento. Aumentano anche le imprese artigiane femminili, di poco sotto le 5.900 unità che hanno registrato un incremento dello 0,3 per cento e che rappresentano il 15,2 per cento delle realtà produttive femminili. Crescono anche le giovani imprese artigiane condotte da donne under 35 (657, +15,2 per cento) e quelle guidate da straniere (235, +11,1 per cento). Nonostante la crisi imposta dalla pandemia, queste aziende nell'isola dimostrano ancora una importante vitalità. Lo attestano i dati del dossier elaborato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha rielaborato i numeri sulle donne imprenditrici provenienti da Infocamere tra il 2019 e 2021. La vena imprenditoriale delle artigiane sarde si fa più forte soprattutto nel comparto dei servizi alle persone (2.411 attività), della ristorazione (656), dell'alimentazione (485) e dell'abbigliamento (212). Molto positiva la crescita nel settore informatico (156 e +4,0 per cento) mente un segno negativo arriva invece dal settore manifatturiero (168 e -5,5 per cento) e dei trasporti (140 e -3,4 per cento). (segue) (Rsc)