Napoli: Clemente, mantenere il lungomare libero dalle auto (3)

- In conclusione, Alessandra Clemente ha commentato l'appello lanciato dall'arcivescovo Mimmo Battaglia che richiede un patto educativo per Napoli: "L'appello dell'arcivescovo invita la politica a schierarsi. Occorre rompere l'ipocrisia. La forza delle mafie non sta solo dentro le mafie ma soprattutto fuori. Nell'indifferenza o nella connivenza dei colletti bianchi, di affaristi, faccendieri e anche di quella politica che cerca il consenso che è determinato da quella disponibilità di denaro. Una forte classe dirigente politica con le mani pulite, fatta di storie personali, credibilità e assenza di macchie è l'unica garanzia per i territori che ci sia un impegno forte ed in grado di produrre effetti. Una classe politica che investa spesa pubblica in formazione ed educazione, prima, e in formazione e lavoro vero, dopo, per i più giovani". (Ren)