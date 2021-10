Terremoto: Legnini a decennale Isi, chiudere ricostruzione in meno di 10 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rudy Girardi, vicepresidente dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili), ha invece spiegato: "L'Ance lavora da anni, insieme alla grande filiera del settore, per promuovere la cultura dell'efficienza energetica e della messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del Paese. Oggi con il superbonus 110 per cento stiamo andando nella direzione giusta e gli oltre 46 mila interventi avviati finora lo dimostrano. Adesso però per raggiungere gli obiettivi prefissati serve dare certezza a famiglie e imprese sul destino di questa straordinaria misura di crescita economica e sviluppo sostenibile definendo con chiarezza la durata e l'entità dell'incentivo che deve essere prorogato integralmente almeno fino al 2023". (Rin)