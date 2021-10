Lavoro: Pezzopane-Mura (Pd), in piazza a fianco dei lavoratori Inps per vertenza su internalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefania Pezzopane, deputata abruzzese della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera e Romina Mura, presidente Pd della commissione Lavoro di Montecitorio, affermano: "Siamo scese in piazza San Silvestro, a Roma, a fianco dei sindacati e dei lavoratori per sensibilizzare il governo sul tema della internalizzazione dei lavoratori del call center Inps de L'Aquila". Le due parlamentari aggiungono in una nota congiunta: "Il nostro impegno su questa vertenza nasce da lontano, quando abbiamo chiesto di applicare la clausola sociale insieme alla norma per l'internalizzazione. Ricordiamo anche il tentativo del Partito democratico di rendere più esplicita la norma con emendamento a prima firma Pezzopane nel decreto Semplificazioni bloccato per l'opposizione del ministro Brunetta, a differenza del ministro Orlando che invece era d'accordo con l'emendamento. Inoltre, in un apposito ordine del giorno a prima firma Pezzopane approvato in Aula con il parere favorevole del governo si è ribadita la necessità di applicare la clausola sociale, riconfermata anche dal ministro Orlando in risposta al question time in Aula sul medesimo tema. Ma sia il presidente Inps Tridico che il ministro Brunetta si sono opposti". (segue) (Com)