Napoli: Clemente, mantenere il lungomare libero dalle auto

- "Il lungomare di Napoli deve restare pedonale. La visione del lungomare libero dalle auto non si può abbandonare". A dichiararlo è l'assessore uscente dell'amministrazione de Magistris, Alessandra Clemente, intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "I fondi strutturali della comunità europea - afferma Clemente - sono stati impiegati in questi anni come mai prima nella storia della città, ottenendo il 166 per cento dei fondi disponibili per progetti che vedremo nei prossimi mesi. Tra questi vi è la riqualificazione dello stesso lungomare, libero dalle auto così come in tutte le città europee si pianifica sempre più per liberare dall'auto privata il centro, potenziando trasporto pubblico, sosta pubblica e taxi". (segue) (Ren)