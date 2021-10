Napoli: Clemente, mantenere il lungomare libero dalle auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che pensare in quali orari far tornare il transito delle auto - continua l'assessore - dovremmo avere la visione coraggiosa di far tornare la spiaggia della riviera di Chiaia, rendere il mare accessibile e risorsa insieme al porto e ai moli come San Vincenzo e il tram del mare che colleghi san Giovanni passando per Municipio, Caracciolo, Mergellina fino a tutta l'area flegrea". "C'è bisogno che la politica entri nei quartieri. Il Covid ha restituito la centralità dei diritti sociali e la responsabilità di garantire alle persone diritti nei quartieri dove abitano. Poliziotti municipali, giardinieri, assistenti sociali, i cittadini hanno bisogno di queste figure che sono un servizio essenziale. Basta precarietà e si proceda con le assunzioni bloccate da anni dai tagli ai comuni e dai blocchi del governo centrale. Diamo subito un segnale rispetto agli organici come la polizia municipale, i giardinieri, operatori ecologici e gli assistenti sociali". (segue) (Ren)