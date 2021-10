Lavoro: De Petris-Ruotolo (Leu), interrogazione su gravissime aggressioni a Prato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tutti i senatori di Liberi e uguali-Ecosolidali abbiamo presentato un'interrogazione rivolta ai ministri del Lavoro, delle Politiche sociali e dell'Interno in merito ai gravissimi fatti dell'11 ottobre a Prato. In quella data 10 lavoratori pakistani, nel corso di una manifestazione sostenuta dal Si-Cobas, sono stati aggrediti da uomini cinesi armati di mazze e bastoni. Sono stati feriti cinque lavoratori, uno dei quali gravemente", dichiarano la capogruppo di Liberi e uguali-Ecosolidali Loredana De Petris e il senatore di Liberi e uguali-Ecosolidali Sandro Ruotolo. "Non è la prima volta - proseguono i due senatori - che si verificano episodi simili a Prato, dove da mesi sono in corso manifestazioni e proteste contro situazioni di grave irregolarità sul lavoro. E' urgente che il governo chiarisca e punisca gli episodi dell'11 ottobre e intervenga per riparare le situazioni di irregolarità e insicurezza sul lavoro e garantire il pieno rispetto dei diritti costituzionali di tutti i lavoratori". (Com)