Incendi: ancora in corso operazione di spegnimento ad Airola (Bn)

- Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco ad Airola, in provincia di Benevento, dove nel pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio che ha coinvolto l'azienda Sapa che produce componenti di plastica per il settore automobile. "Le aziende limitrofe non sono state interessate dal fuoco, fatta eccezione per una ditta coinvolta in una limitata parte della tettoia", si legge su una nota diffusa dal Comune di Airola sui social. (Ren)