Incendi: D'Anna (Onb), nel Beneventano pericolo nube tossica, biologi pronti a dare una mano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nube, infatti, rilascerà verosimilmente materiale di ricaduta sui terreni e sulle colture agricole circostanti, contaminando gli allevamenti animali e quelli da pascolo. Milioni di micro particelle di plastica, diossine, polveri sottili, prodotti di degradazione chimica e metalli pesanti. Sostanze che vanno assolutamente ricercate ed identificate da equipe di esperti e che, se assunte, per via alimentare (acqua, suolo e aerosol), possono risultare cancerogene nel medio e lungo termine, modificando epigeneticamente l'espressione dei geni e del metabolismo cellulare". "Per quanto mi riguarda - conclude D'Anna - metterò a disposizione delle pubbliche amministrazioni 'task-force' di biologi esperti nel ramo per ogni utile consiglio e suggerimento, comunicando ufficialmente i recapiti dell'Ordine dei Biologi". (Ren)