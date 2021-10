Sardegna: Confartigianato, 40 milioni di euro per sostenere impresa femminile anche nell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere donna-imprenditrice è molto diverso dall'essere imprenditori ed è senz'altro molto più complesso in un mondo dell'impresa che non è a misura di donna - afferma Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna -. Le donne portano in azienda qualcosa di diverso rispetto ai colleghi uomini. La valorizzazione di genere all'interno delle imprese e delle Associazioni di Categoria rappresenta un'opportunità di crescita anche per l'economia sarda. Le donne si mettono sempre di più in proprio puntando su settori spesso tradizionalmente maschili - continua Lai - sfatando così uno stereotipo ormai superato. Inoltre, in un momento di crisi come quello attuale, le donne sembrano reagire meglio degli uomini anche per ciò che riguarda la dinamica dell'occupazione: contro un andamento negativo nazionale dell'occupazione maschile negli ultimi anni, pari al 4,8 per cento, si rileva una crescita dell'1,6 per cento dell'occupazione femminile artigiana tra 2008 e 2012, proprio in piena congiuntura economica". E per sostenere questo tipo di imprese, dal governo sono in arrivo 40 milioni di euro in tutta Italia. E' questa la dote assegnata per il 2021 e il 2022 al Fondo per il sostegno dell'impresa femminile previsto dal decreto firmato dal ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, e il ministero per le Pari opportunità. Si tratta di risorse già indicate dalla legge di Bilancio 2021 e che potranno essere integrate con ulteriori 400 milioni, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (segue) (Rsc)