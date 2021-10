Incendi: rogo Airola (Bn), vigili del fuoco anche da Napoli e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco ad Airola (Benevento) per spegnere l'incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri nell'azienda di logistica Sapa. Per spegnere il rogo sono arrivati i rinforzi dei vigili del fuoco anche da Napoli e Caserta. E' stata evitata la propagazione delle fiamme dal capannone colpito alle strutture vicine. Tuttavia una colonna di fumo nero si è alzata già in serata dalla fabbrica di componenti di plastica, causando la chiusura quest'oggi delle scuole nei Comuni vicini. I tecnici dell'Arpac di Benevento sono al lavoro dal pomeriggio di ieri per svolgere indagini ambientali nel Sannio e valutare l'impatto provocato dall’incendio che si è sviluppato nella zona industriale. Anche i biologi, attraverso una nota del presidente Vincenzo D'Anna hanno dato la loro disponibilità a contribuire al monitoraggio della zona colpita dalla nube di fumo: "Un grave pericolo per la popolazione". (Ren)