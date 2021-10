Whirlpool: Accurso (Uilm Campania), pianteremo tende al Ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pianteremo le tende oggi davanti al Ministero fin quando non ci sarà lo sblocco della vertenza della Whirlpool". A parlare è Antonello Accurso, segretario generale Uilm Campania, ai microfoni di Radio Crc targato Italia, intervenuto questa mattina nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "Tutti i ministri che fino ad ora hanno parlato della Whirlpool come di un affare risolto, devono dimostrare di essere più forti di una multinazionale, sappiamo che risolvere la vertenza non è facile ma tre anni sono troppi da aspettare", conclude Accurso.(Ren)