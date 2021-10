Green pass: Lollobrigida (Fd'I), rischio caos per ballottaggi ed elezioni siciliane e sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione del green pass obbligatorio per i pubblici ufficiali, a poche ore dal voto, "rischia di creare ulteriore caos nei seggi elettorali in previsione dei ballottaggi sparsi sul territorio nazionale e delle elezioni previste in Sicilia e Sardegna. I componenti dei seggi, scrutatori e rappresentanti di lista, rivestono nell'adempimento della loro funzione il ruolo di pubblici ufficiali. Ma ad oggi manca da parte del Viminale una chiara direttiva al riguardo, che rischia di rendere addirittura impossibili le regolari operazioni di voto in centinaia di sezioni elettorali. Abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno e ci aspettiamo già nelle prossime ore un intervento chiaro e risolutivo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)