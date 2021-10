Terremoto: Legnini a decennale Isi, chiudere ricostruzione in meno di 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di dibattito dedicata a 'La sicurezza sismica del patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano' ha visto la presentazione del Manifesto dell'associazione "2021-2026-2031. Per il futuro dell'Ingegneria sismica italiana' con i quattro punti cardine alla luce del Pnrr (turismo e cultura 4.0; efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; investimenti sulla rete ferroviaria e per la sicurezza stradale 4.0; innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale) e i due argomenti correlati (l'ingegneria sismica nel bacino del Mediterraneo; l'ingegneria sismica nella revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Molti i temi dipanati sul tavolo: dalla conoscenza, consapevolezza e gestione dell'emergenza alla prevenzione del rischio sismico, anche grazie al digitale e alle nuove tecnologie, sia per il tessuto edilizio che per il sistema infrastrutturale italiano. (segue) (Rin)