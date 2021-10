Sardegna: Gimbe, Covid arretra, calano casi e aumentano residenti con ciclo vaccinale completo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arretra ancora il Covid in Sardegna. Lo certifica il report settimanale della Fondazione Gimbe: nella settimana 6-12 ottobre si registra, infatti, una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (105) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-32 per cento) rispetto alla settimana precedente. Buone notizie anche dagli ospedali: sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5 per cento) e in terapia intensiva (6 per cento) occupati da pazienti Covid-19. In Sardegna le persone vaccinate sono 1.200.453, il 93,9 per cento dell'obiettivo di copertura vaccinale (popolazione over 12 per la quale sono stati autorizzati i sieri anti Covid). Sale al 74,9 per cento la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale contro la media italiana che si attesta invece, al 73,3 per cento. Il 4 per cento della popolazione ha ricevuto solo la prima dose mentre nel resto d'Italia la percentuale sale al 4,1 per cento. La popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 9,3 per cento sopra la media italiana che è del al 9,1 per cento. Il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi è, invece, pari all'1,8 per cento (media Italia 5,1 per cento). (Rsc)