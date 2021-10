Sardegna: vaccinazione antinfluenzale al via, si parte con anziani e fragili insieme a terza dose anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio gli aspetti organizzativi e le modalità operative per le vaccinazioni antinfluenzali saranno declinate e rese note dalle stesse aziende sanitarie. La seconda fase della campagna, con l'arrivo del vaccino antinfluenzale quadrivalente split, partirà a novembre e coinvolgerà la restante popolazione. Complessivamente in Sardegna sono attese 450 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Nel 2020 la Sardegna ha raggiunto la copertura del 61 per cento degli ultrasessantacinquenni, contro il 49 per cento dell'anno precedente, mentre nella popolazione generale la copertura raggiunta è stata del 23 per cento (in linea col dato nazionale), contro il 15 per cento del 2019. (Rsc)