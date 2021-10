Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), sviluppare autostrada viaggiante lungo dorsale ferroviaria adriatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre fare di più per rafforzare il sistema della mobilità lungo la direttrice adriatica. Tra le iniziative necessarie c'è anche quella di sviluppare la cosiddetta autostrada viaggiante. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, a margine del Consiglio generale della Fit-Cisl Abruzzo-Molise. "L'autostrada viaggiante, che consente il trasporto di un veicolo stradale completo (autotreno, autoarticolato), accompagnato dal conducente, mediante specifici carri ferroviari, rappresenta una soluzione green efficace, coerente con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per risolvere le annose problematiche ambientali e di congestione del traffico", sottolinea Pellecchia. "Per ottenere i fondi europei legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza – conclude Pellecchia – ci viene chiesto di fare scelte sempre più green, sviluppando in particolare le ferrovie. Tenuto conto della possibilità di effettuare sulla linea ferroviaria adriatica fino a 24 treni al giorno che equivalgono a 8.760 treni/anno con una percorrenza giornaliera di 800 km, dalla punta della Puglia fino a uno dei principali nodi quale è Bologna, è opportuno non perdere questa occasione visto che la linea è già pronta per gestire questo tipo di traffico. Ne trarranno beneficio l'ambiente, lo sviluppo sostenibile della nostra economia, il trasporto ferroviario e l'autotrasporto, che si rafforzeranno a vicenda".(Com)