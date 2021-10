Campania: Oliviero, temi fertilità e procreazione al centro politica e governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi ha proseguito: "La Regione Campania ha fortemente a cuore questi temi e, per questo, ha messo in campo un percorso deciso ed importante per recepire le norme vigenti per la procreazione medicalmente assistita, ha istituito la prima rete regionale dedicata alla preservazione della fertilità in pazienti oncologici e, tra le linee di azione del Documento Regionale di Economia e Finanza per gli anni 2022/2024 in materia di sanità, ha previsto il potenziamento dell'offerta regionale della Procreazione Medicalmente Assistita e l'accreditamento e convenzionamento delle strutture autorizzate e regolarmente iscritte al Compendio Europeo Cellule e Tessuti". Dunque ha concluso: "Occorre dare seguito a questo percorso nella piena condivisione tra le Istituzioni e le associazioni rappresentative e nella piena sinergia tra pubblico e privato per creare la "rete della fertilità", potenziare la funzione dei consultori e promuovere la cultura della protezione e preservazione della fertilità e della donazione di gameti che è parte integrante della Procreazione Medicalmente Assistita". Il presidente del Consiglio Regionale della Campania ha anche annunciato che proporrà all'assemblea legislativa Campana l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla fertilita' e sulla natalità. (Ren)