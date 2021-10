Napoli: Caso (M5s), sinergia con Regione per risolvere problemi del comune Marano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'incontro avvenuto con i commissari prefettizi al Comune di Marano, il deputato Andrea Caso (M5s), membro della commissione antimafia, e il consigliere regionale Pasquale Di Fenza (Moderati) hanno dichiarato in una nota: "E' stato un incontro molto proficuo, che serve a dare un segnale importante: c'è una filiera istituzionale che va dalla Regione alla maggioranza di governo che è pronta a collaborare con i commissari straordinari per poter risolvere in fretta alcuni dei problemi più gravosi che attanagliano i cittadini maranesi, primo fra tutti quello dell'erogazione dei servizi idrici. I commissari si sono dimostrati sin dal primo momento molto disponibili e ci hanno illustrato il lavoro che stanno svolgendo. In particolare, la notizia più importante è quella dell'imminente approvazione del bilancio comunale, cosa che consentirebbe al nostro comune di uscire finalmente dal dissesto. Questo è un punto fondamentale, è la conditio sine qua non per poter risolvere tutto il resto dei problemi. Ci hanno anche rassicurato sul fatto che a breve ci sarà una riorganizzazione della macchina comunale grazie all'arrivo di nuovi sopraordinati che coadiuveranno il lavoro che stanno svolgendo i commissari, permettendogli un lavoro più agile". (segue) (Ren)