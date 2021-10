Campania: Ciarambino (M5s), De Luca coinvolga consiglio in gestione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di un anno dall'inizio della nuova consiliatura, non è stato ancora previsto alcun momento di confronto tra le forze politiche rappresentate in consiglio regionale sull'impegno delle risorse derivanti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla nuova Programmazione Comunitaria 2021-2022". Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, in una lettera indirizzata al governatore De Luca, al presidente del consiglio regionale della Campania Oliviero, al presidente della Commissione Bilancio Picarone e al capo dell'opposizione Caldoro: "Sebbene durante l'approvazione del Defr sia stata accolta la nostra richiesta di istituire una cabina di regia che coinvolgesse una rappresentanza degli eletti, individuando la seconda Commissione consiliare permanente come luogo di confronto, allo stato non è stato registrato alcun momento di partecipazione del Consiglio regionale. Tutti i passaggi decisivi compiuti finora per la programmazione delle risorse stanziate dal Pnrr sono stati appannaggio esclusivo della Giunta, escludendo il Consiglio regionale". (segue) (Ren)