Campania: Ciarambino (M5s), De Luca coinvolga consiglio in gestione Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "L'unica informativa è consistita nell'invio di un documento, denominato "Next Generation Campania", che non è altro che un mero elenco di progettualità trasmesse al Governo nazionale, alcune delle quali puramente generiche. Eppure tutte le forze politiche hanno offerto la totale disponibilità a contribuire, affinché il Pnrr sia realmente un'opportunità per cambiare il volto della nostra regione". Quindi ha concluso: "La straordinarietà del momento storico richiede massima partecipazione, per questo chiedo che la previsione contenuta nel Defr possa trovare pronta attuazione e che la giunta s'impegni a informare costantemente l'Assemblea regionale sui contenuti e i passaggi dell'iter che ha condotto all'adozione definitiva del Pnrr da parte del governo nazionale e ad instaurare d'ora in avanti un corretto dialogo tra le due istituzioni regionali". (Ren)