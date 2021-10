Ita: Gariglio (Pd), persa gara collegamenti Sardegna, chiarimenti su slot a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita "parte con il piede sbagliato: purtroppo le perplessità che avevamo avanzato da tempo sulla gestione dell'attuale management si stanno palesando". Lo dichiara in una nota Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, sulla prima gara relativa ai collegamenti di continuità territoriale con la Sardegna, persa - sottolinea la nota - dalla nuova compagnia nazionale a favore dell'iberica Volotea. "E' necessario vigilare che i collegamenti con l'isola rappresentino un servizio di trasporto efficace che non può basarsi soltanto su logiche economiche. I vertici di Ita devono inoltre spiegarci come intendano utilizzare gli aerei che avrebbero dovuto effettuare i voli per la Sardegna e che, qualora non venissero impiegati in altre tratte, porterebbero alla perdita di slot strategici necessari per sostenere il lancio della compagnia": conclude Davide Gariglio. (Com)