Sud: Nesci, al via Cis Calabria, il 19 ottobre primo tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - continua - ho voluto promuovere l'avvio del Cis Calabria, ambito che rientra tra le mie specifiche deleghe ministeriali, prevedendo il coinvolgimento di tutto il territorio. Al pre-tavolo previsto martedì prossimo con la ministra Carfagna, che ringrazio per il suo impegno, saranno con noi i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'Agenzia per la Coesione e di Invitalia, i presidenti delle Province nonché il Presidente dell'Anci Calabria. Sarà prevista una cooperazione rafforzata tra tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di sostenere e accelerare gli investimenti per lo sviluppo economico e sociale, per la mobilità sostenibile, per la tutela dell'ambiente e per la promozione turistica e culturale. Verranno inoltre adottati particolari criteri per l'ammissibilità delle proposte da parte degli Enti locali, in particolare modo sul piano della strategicità e della sostenibilità dei progetti. Con il Cis sarà possibile valorizzare l'enorme patrimonio produttivo e culturale della Calabria, creando le condizioni materiali per superare certi stereotipi negativi e - conclude Nesci - svelare a tutti la bellezza di un territorio così complesso e affascinante", conclude. (Com)