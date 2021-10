Auto: oggi al Mise la prima riunione del gruppo di lavoro "mercato" del tavolo convocato dal viceministro Pichetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi al Mise la prima riunione del gruppo di lavoro "mercato" del tavolo automotive convocato dal viceministro alloSviluppo economico, Gilberto Pichetto. L'incontro - riferisce una nota - ha l'obiettivo di condividere con tutti gli stakeholder di riferimento i passaggi fondamentali per programmare il percorso rispetto al processo tecnologico e alle proposte di revisione normativa della Ue, e dunque rilanciare uno dei settori strategici dell'economia del paese. All'incontro, presieduto da Pichetto, erano presenti i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, le aziende e i sindacati di settore. "La consultazione e il dialogo con gli stakeholder nella definizione delle strategie per il futuro del settore è particolarmente importante perché l'intero comparto può contribuire ad indicare le preferenze dei consumatori e trends, consentendo al governo di poter mappare i bisogni e tarare gli strumenti", precisa Pichetto. "La transizione verde della mobilità, di per sé sostenibile da un punto di vista ambientale, deve essere sostenibile anche da un punto di vista industriale, infrastrutturale e sociale. Al fine pertanto di stimolare il mercato e perseguire gli obiettivi ambientali, evitando distorsioni e garantendo l’efficacia degli incentivi, il Mise sta valutando le soluzioni più favorevoli per l'ecobonus, senza quindi la necessità di un rifinanziamento a seguito di un esaurimento delle risorse". (segue) (Com)