Salerno: Iannone (Fd'I), De Luca si assuma responsabilità (2)

- Il senatore di Fd'I Iannone ha, in conclusione, parlato del ballottaggio a Caserta dove Fratelli d'Italia raggiunge l'8 per cento: "Non mi affido alle percentuali. Le amministrative sono condizionate dalla presenza di liste civiche e il nostro partito è la prima lista del centrodestra in Campania. Puntiamo su un candidato di qualità, Giampiero Zinzi, scelto dalla coalizione". "Crediamo fortemente - ha aggiunto Iannone - che Caserta possa liberarsi dall'amministrazione di centrosinistra nella scia di quella regionale che rappresenta la raccogliticcia politica locale". (Ren)