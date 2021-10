Sanità: Verdoliva (Asl Napoli 1), mancano figure professionali, precari vengano stabilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancano figure professionali come medici di emergenza, anestesisti e ortopedici. Sono medici al servizio dei cittadini e la loro responsabilità è sottovalutata". A parlare è Ciro Verdoliva, dirigente Asl Napoli 1, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "Nei concorsi per assumere anestesisti il numero di partecipanti - prosegue Verdoliva - è stato minore rispetto ai posti di lavoro disponibili. Ciò accade poiché il lavoro di questi medici necessita di grande impegno e sacrificio senza il giusto riconoscimento"."Auspico - continua il dirigente Asl Napoli 1 - che dopo la pandemia i precari vengano stabilizzati. Le procedure concorsuali in atto sono tantissime. Entro gennaio 2022 verranno reclutate 200 persone tra collaboratori e assistenti". (segue) (Ren)