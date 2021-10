Sanità: Verdoliva (Asl Napoli 1), mancano figure professionali, precari vengano stabilizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente Verdoliva ha inoltre parlato del Dpcm firmato ieri dal presidente del consiglio Draghi che afferma le modalità di verifica del possesso del Green pass in ambito lavorativo: "Oggi approveremo le linee guida aziendali per la certificazione del green pass di tutti i lavoratori. Noi come operatori sanitari avevamo già l'obbligo di essere vaccinati, dunque, sappiamo chi è in possesso o meno del green pass. Non ci saranno problemi". "Saranno le guardie giurate munite di device appositi per verificare il QR code. In strutture ospedaliere più piccole, invece, ci sarà un responsabile ad hoc", conclude. (Ren)