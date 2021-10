Campania: Oliviero, temi fertilità e procreazione al centro politica e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi della fertilità e della procreazione vanno posti sempre di più al centro dell'attenzione della politica e dell'azione di governo per contrastare il declino demografico dell'Italia. A sostegno della natalità, occorrono politiche economiche e fiscali per rilanciare la produzione e il lavoro, particolarmente nel Sud, e politiche per la conciliazione tra famiglia e lavoro e a sostegno della maternità". E' quanto ha affermato il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nell'aprire i lavori del quarto congresso nazionale della società italiana per la riproduzione umana. "Bisogna prendere atto che la società italiana è profondamente cambiata e che, inevitabilmente, il rinvio nel tempo della procreazione è una scelta sempre più frequente e, quindi, occorre preservare e proteggere la fertilità e rafforzare l'offerta della procreazione medicalmente assistita per aiutare le coppie a procreare". Oliviero ha aggiunto: "dopo le sentenze della Corte Costituzionale, occorre mettere mano ad un intervento legislativo che vada oltre la legge 40/2004 e crei maggiori spazi per la fecondazione medicalmente assistita omologa ed eterologa". (segue) (Ren)