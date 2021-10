Vaccino: quasi 43,5 milioni gli immunizzati, oltre 412 mila terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 86.756.474 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'87 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 99.706.155. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:17 di oggi. Ammonta invece a 43.497.945 (80,54 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 45.924.453 (l'85,03 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose. Sono, infine, 412.423 (il 5,45 per cento della popolazione) le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid. (Rin)