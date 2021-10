Auto: oggi al Mise la prima riunione del gruppo di lavoro "mercato" del tavolo convocato dal viceministro Pichetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in particolare, tra i temi emersi, quello relativo all'esaurimento già nel corso del 2021 degli ecobonus nel settore elettrico, con conseguenze sia dal lato della produzione che sul fronte della contrazione delle vendite. Per quanto riguarda infine il versante vendite, è stata fatta una valutazione del trattamento fiscale rispetto ai diversi meccanismi tra l'acquisto privato e quello aziendale. Il tavolo è organizzato in gruppi di lavoro, per i quali sono stati identificate tre macro aree: transizione industriale, dedicata ai produttori di auto, moto, bus, veicoli commerciali leggeri e pesanti, e componentistica; mercato degli autoveicoli; sviluppo infrastrutturale e ai servizi. (Com)