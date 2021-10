Covid: Piemonte, non vaccinati 600 mila over 12 su 4 milioni, arriva il video-appello della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un filmato di 3 minuti che racconta una storia con due finali possibili, uno positivo, l'altro negativo. E' il video-appello della Regione Piemonte alla vaccinazione rivolto a chi non si è ancora immunizzato, "per superare i dubbi e far comprendere l’importanza di vaccinarsi". L’Assessore alla Sanità spiega che su 4 milioni di over 12, in Piemonte, le persone che non hanno ancora aderito sono oltre 600 mila, di cui 150 mila over60. Ecco il link: https://youtu.be/99tLycukLvw. (Rpi)