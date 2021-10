Napoli: Caso (M5s), sinergia con Regione per risolvere problemi del comune Marano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi hanno aggiunto: "Abbiamo fatto presente come i percettori di reddito possano risolvere svariati problemi legati al degrado e alla pulizia delle strade e dei parchi, ci hanno rassicurato che questo sarà messo in agenda, un'ottima notizia per la cittadinanza e anche per chi ha voglia di mettersi in gioco per dare una mano a risollevare la nostra comunità da anni di incuria. Abbiamo inoltre incassato il loro assenso affinché il Giudice di Pace rimanga nel nostro comune, grazie ad un tavolo con tutti i sindaci dell'area con l'obiettivo di ripristinare la situazione economico-finanziaria della struttura. Infine, nell'immediato possiamo già annunciare che, grazie alla sinergia istituzionale a livello regionale e nazionale e grazie alla collaborazione di Sma, verrà presto effettuata una pulizia con relativa riapertura del Campo sportivo Comunale di Marano. Insomma, ottime notizie per poter iniziare a far andare la nostra città nella direzione sperata, in attesa delle prossime elezioni che permetteranno l'insediamento di una nuova giunta politica operativa". (Ren)