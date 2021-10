Sud: Nesci, al via Cis Calabria, il 19 ottobre primo tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo del Paese "passa dalla crescita delle regioni più in difficoltà. Tra queste spicca la Calabria, che ha bisogno di un piano straordinario di interventi per recuperare le disparità rispetto agli altri territori. Per questo, di concerto con la ministra Carfagna, abbiamo deciso di avviare un Contratto Istituzionale di Sviluppo a favore dell'intera regione". Lo annuncia la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci, spiegando che "la prima riunione si terrà il 19 ottobre e coinvolgerà i principali soggetti interessati. La Calabria ha ali più grandi del nido in cui l'hanno relegata anni di politiche miopi e fallimentari: il Cis è un punto di svolta per il nostro territorio. Come cittadina calabrese e unica rappresentate della regione al governo - aggiunge - è mio dovere dedicare massima attenzione a un territorio martoriato, ma che ha enormi potenzialità". (segue) (Com)