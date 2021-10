Salerno: Tofalo (M5s), città umiliata, sindaco Napoli chieda scusa ai salernitani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, chieda scusa. Non al sottoscritto e ai signori Gallo e Celano ma a tutti i salernitani onesti". Così il deputato del Movimento 5 stelle Angelo Tofalo in merito alle inchieste in corso. "Ha annunciato querele, ha parlato convintamente di fake news, ed invece è tutto tristemente vero - prosegue Tofalo - Speravamo fosse un film, una serie, come Gomorra, ma invece è tutto pericolosamente reale. Uno scenario da brividi, terrificante e a tratti inquietante. Questo quadro sta preoccupando e turbando la serenità stessa dei salernitani. Soltanto la magistratura, alla quale auguriamo buon lavoro potrà dirci se Enzo Napoli, oggi indagato, è colpevole di aver commesso reati oppure è politicamente colpevole perché tutto accadeva sotto di lui a sua completa insaputa, ipotesi questa che a tratti ci fa rabbrividire forse anche di più. Mi chiedo in mano a chi abbiamo affidato il comune in questi anni?". (segue) (Ren)