Campania: allerta meteo per vento e mare fino a venerdì

- Allerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato sulla Campania dalle 20 di oggi alle ore 14 del 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di giovedì 14 quando i venti spireranno molto forti (con raffiche) e il mare si presenterà molto agitato. L'allerta meteo per vento e mare riguarda tutto il territorio della regione Campania. La Protezione civile della Regione Campania in una nota ha ricordato agli enti competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi. (Ren)