Molise: Nola (M5s) su nuova legge regionale per l’artigianato

- "Non fatevi ingannare dagli slogan che il centrodestra sta lanciando in seguito all'approvazione della proposta di legge sull'artigianato. Arrivata ieri in Consiglio regionale, la pdl ci ha visti lavorare - anche noi dell'opposizione - per ben tre anni. Ed oggi, con grande delusione, devo dire che il testo è un mero esercizio burocratico di riordino della materia. Insomma, un'occasione persa per una vera e proficua riorganizzazione di questo importante segmento economico della nostra regione. Un'occasione mancata per stimolarne uno sviluppo concreto, agevolando davvero i già troppo vessati artigiani e imprenditori che operano, o vorrebbero operare, nel settore". Così il consigliere regionale Vittorio Nola commenta il significato del progetto di legge sull'artigianato approvato ieri dall'Assemblea molisana. "Sono state infatti - segnala - ignorate le nostre segnalazioni di errori materiali e integrazioni migliorative al documento come la mancanza di linee guida sui controlli o l'errata individuazione delle tasse di iscrizione". (segue) (Gru)