Imprese: Intesa Sanpaolo, al via una iniziativa per raccontare l'educazione finanziaria con linguaggi e modalità innovative (2)

- In tutti gli incontri interverrà Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio, affiancandosi ai direttori Regionali della Banca dei Territori Teresio Testa (Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna), Giuseppe Nargi (Campania, Calabria, Sicilia), Luca Severini (Toscana, Umbria) e Pierluigi Monceri (Lazio, Abruzzo), oltre ai ragazzi di Taxi 1729, che parleranno anche di scienza, in particolare di finanza comportamentale, in modo preciso, approfondito e divertente. I webinar prenderanno il via il 20 ottobre con l’incontro dal titolo “Te l’avevo detto! Senno di poi e previsioni finanziarie” dove si affronterà il tema del saper riconoscere e imparare dai nostri errori. In questi ultimi mesi siamo passati in breve tempo dalla sensazione che "nulla sarà mai più come prima" a "è una situazione grave, ma mica possiamo bloccare tutto per mesi!". Come andrà a finire? Quel che è certo è che tra qualche mese in molti diranno "Lo sapevo, era ovvio, che sarebbe andata a finire così" e giudicheranno col senno di poi chi ha dovuto prendere decisioni in un momento così complesso. Anche in finanza il “pregiudizio del senno di poi”, spesso dovuto a un grado eccessivo di fiducia delle proprie capacità, spinge a seguire comportamenti sbagliati. Imparare dai propri errori per prendere le giuste decisioni è il tema al centro del primo webinar, spiega la nota. (segue) (Com)