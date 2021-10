Napoli: sosta selvaggia, raffica di rimozioni dei vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agenti della polizia locale di Napoli, appartenenti alle unità operative Chiaia ed Avvocata, con l'ausilio dei carri gru, hanno effettuato una vasta operazione congiunta ai quartieri spagnoli tesa a contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. In totale sono state rimosse diciannove autovetture trovate in sosta irregolare e che creavano notevoli disagi alla circolazione sia veicolare che pedonale". Lo ha comunicato in una nota la polizia municipale di Napoli. (Ren)