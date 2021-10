Sardegna: stanziamento per lavoratori spettacolo sarà aumentato di due milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di esame della legge omnibus sarà incrementato di 2 milioni lo stanziamento a favore del settore dello spettacolo, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del comparto sul mercato. Lo hanno assicurato i presidenti dei gruppi in Consiglio regionale, anche grazie ad un preciso impegno dell'assessore Andrea Biancareddu che hanno incontrato una delegazione dei lavoratori dello spettacolo, che hanno tenuto questa mattina una manifestazione sotto il palazzo dell'Assemblea. Analogo impegno è stato espresso anche per quanto riguarda i bandi relativi agli spettacoli dal vivo, che potranno riprendere dopo la lunga pausa forzata dovuta alle restrizioni collegate alla pandemia. (Rsc)