Molise: Boccardo (Uil) su rientro generalizzato dei dipendenti pubblici

- Dal prossimo 15 ottobre scatteranno le nuove disposizioni previste dal decreto 127 sull'obbligo di green pass per tutti i dipendenti pubblici e privati, senza il quale non si potrà accedere al proprio luogo di lavoro. Coloro che non saranno in grado di esibire le prescritte certificazioni anti-Covid verranno considerati assenti ingiustificati e privati della retribuzione per ogni giorno di assenza fino al 31 dicembre prossimo, giorno in cui è prevista la scadenza dello stato di emergenza. "Dunque, ricorda la segretaria della Uil Molise Tecla Boccardo, a partire dal prossimo venerdì, tutti i dipendenti pubblici, compresi lavoratori fragili e cargiver, ad esempio, sono obbligati al rientro in ufficio, nonostante ancora non siano chiarissime le modalità di accesso dell'utenza negli uffici e le relative responsabilità legate al controllo del green pass, che sta creando divisioni sociali e contrapposizioni che sono sfociate in quei deprecabili episodi a cui abbiamo assistito. Pensavamo qualcosa fosse cambiato, ma invece pare restino invariati i pregiudizi su questa categoria che in modo subdolo continua ad essere quella dei 'fannulloni', magari colpevole di aver utilizzato, al pari di tutte le altre, moderne forme di lavoro a distanza e che per essere ritenuta efficiente deve essere per forza dietro la scrivania dell'ufficio". (segue) (Gru)