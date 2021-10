Molise: Boccardo (Uil) su rientro generalizzato dei dipendenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dinanzi a queste imposizioni, uguali per tutti indistintamente, dobbiamo ricordare che in alcuni casi - prosegue Tecla Boccardo - c'è in gioco anche la sopravvivenza delle persone e delle loro famiglie, specie se monoreddito e in una fase così tesa e colma di malessere sociale serve creare un clima disteso e di non contrapposizione tra lavoratori pubblici e privati. I nostri dipendenti pubblici, nel loro complesso, special modo adesso che saranno chiamati a sostenere un gran lavoro sulle attività legate ai progetti del Pnrr, devono operare in un clima di normalità, al pari di tutti gli altri. E dove possibile, anche nel pubblico, sarebbe auspicabile l'utilizzo di forme di lavoro a distanza - sottolinea la sindacalista -. Questa imposizione di accelerare indistintamente tutti i rientri, senza regole e norme chiare, non migliorerà nessun servizio ai cittadini, anzi. Stiamo riscontrando che a regnare è più che altro la confusione. Il nostro auspicio - conclude Boccardo - è che il ministro Brunetta, al più presto, discuta con i Sindacati della tempistica di questo rientro che così impostato creerà problemi negli uffici e a caduta sull'utenza, specialmente quella più fragile". (Gru)