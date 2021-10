Napoli: Saggiomo, sindaco Manfredi sarà il mio primo riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre puntato sul dialogo e sulla condivisione. Il sindaco Manfredi è il mio primo riferimento. Sarò accanto alle forze politiche che mi hanno accompagnato e sostenuto". Queste le parole di Andrea Saggiomo, presidente della 9° municipalità Soccavo-Pianura, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. Il presidente della 9° municipalità Soccavo Pianura ha parlato dei suoi primi obiettivi per migliorare la situazione della periferia: "Come presidente della 9° municipalità, il primo obiettivo è portare normalità in periferia: erogare servizi ordinari e puntare sulla manutenzione del verde pubblico". "I problemi da affrontare - conclude Saggiomo - sono tanti. In periferia i disagi sono amplificati rispetto alla città. Subiamo le conseguenze di un'amministrazione insufficiente". (Ren)