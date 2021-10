Molise: Nola (M5s) su nuova legge regionale per l’artigianato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per chiunque voglia iscriversi al Registro dell'artigianato artistico, infatti, è previsto il pagamento di diritti di segreteria (pari a 31 euro) e della tassa di concessione governativa, di ben 168 euro. Eppure si tratta di un registro regionale: la maggioranza dovrebbe sapere che la tassa di concessione, in Molise, ammonta a soli 27,40 euro. Ma la lacuna più grave, a mio avviso, resta l'assenza di un Confidi regionale per i nostri artigiani o aspiranti tali. Accompagnare o assistere economicamente chi vuole fare impresa in Molise sarebbe la vera scommessa da cogliere. Una cosa è certa: in Molise non mancano creatività e spirito imprenditoriale. Ciò che penalizza e frena il decollo del nostro artigianato è la difficoltà di accesso al credito. Una legge regionale sull'artigianato doveva tenerne conto, perciò dico, con rammarico, che questa legge risulta monca e che non produrrà effetti reali", conclude Nola. (Gru)