Salerno: Iannone (Fd'I), De Luca si assuma responsabilità

- "A Salerno si respira un clima pesante. C'è un vermicaio politico nei rapporti all'interno della stessa maggioranza. Con l'arresto del consigliere regionale della Campania, Giovanni Savastano, molto vicino al presidente De Luca, il governatore si assuma le responsabilità". A dichiararlo è Antonio Iannone, membro della commissione parlamentare antimafia, senatore di Fratelli d'Italia, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. "Al momento non è stata ancora proclamata un'amministrazione - prosegue - sono in corso le verifiche dei risultati delle elezioni amministrative. Auspico che il ministro Lamorgese si interessi alla vicenda. Le ipotesi di scioglimento amministrativo non riguardano necessariamente motivi mafiosi, ma anche quando sono pregiudicati atti amministrativi". (segue) (Ren)