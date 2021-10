Imprese: Intesa Sanpaolo, al via una iniziativa per raccontare l'educazione finanziaria con linguaggi e modalità innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo lancia il progetto “Psiche, emozioni e decisioni” con quattro appuntamenti online, in programma il 20, 21, 25 e 28 ottobre sempre alle ore 18, per approfondire e raccontare l’educazione finanziaria con nuovi linguaggi e in modo appassionato, interattivo e divertente. L’Italia - riferisce una nota - è tra i paesi Ocse con un grado di alfabetizzazione finanziaria più basso rispetto alla media e la crisi sanitaria ha aumentato timore e incertezza, portando le persone a un eccesso di cautela e all’immobilismo nelle scelte finanziarie. L’iniziativa, realizzata dal Museo del Risparmio in collaborazione con la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Taxi 1729, società di formazione e comunicazione scientifica composta da giovani matematici e fisici, ha l’obiettivo di consolidare il ruolo della Banca come motore del cambiamento e di avvicinare le persone all’educazione finanziaria in maniera semplice e chiara. (segue) (Com)